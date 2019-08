Fairphone lancia terza generazione smartphone etico

Fairphone, l'azienda olandese nata nel 2013, continua la sua battaglia per un'elettronica sostenibile e lancia la terza generazione del suo smartphone "etico, affidabile e sostenibile" con un "impatto positivo su tutta la catena di approvigionamento e produzione". "Vogliamo motivare l'intero settore ad agire in modo più responsabile poiché non possiamo realizzare questo cambiamento da soli" spiega il Ceo di Fairphone, Eva Gouwens e Sky Mobile è stata tra i primi a rispondere mettendolo tra i telefoni della sua offerta commerciale. "Dai rifiuti elettronici alle enormi emissioni di CO2, dalle condizioni di lavoro difficili alle devastanti pratiche di approvvigionamento delle materie prime, l'industria degli smartphone è responsabile enormemente per alcuni dei più gravi problemi ambientali e dei diritti umani" sottolinea una nota. Nasce così un telefono pensato "per supportare riparazioni facili; per durare più a lungo, risparmiare il 30% delle emissioni di CO2 o più e con una batteria a lunga durata". A bordo del telefono il Processore Qualcomm 632, fotocamera posteriore Dual Pixel da 12 MP e fotocamera frontale da 8 MP, 64 GB di memoria, che può essere espansa a oltre 256 GB con MicroSD. Sarà venduto con imballaggi sostenibili e riutilizzabili e dotato di un paraurti protettivo per una protezione extra da urti e colpi di tutti i giorni.