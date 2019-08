Verona mappa il verde pubblico, quasi 5 mln mq. per i cittadini

Ammonta a 4,8 milioni di metri quadrati il patrimonio di verde pubblico di Verona, suddiviso in 1.573 aree. E' il risultato della mappatura di giardini e parchi cittadini realizzata dall'amministrazione comunale scaligera.



Questi spazi verdi, raggruppati in 19 categorie (dai giardini agli impianti sportivi, dagli orti alle aree cani), sono stati censiti, mappati, georeferenziati, fotografati e messi a disposizione dei cittadini, e da oggi sono a portata di click: basta inserire in un qualsiasi motore di ricerca le parole "mappe Comune Verona" per accedere al portale con tutte le informazioni.



"Mettiamo on line un vero 'catasto' dei nostri giardini - ha detto l'assessore ai giardini, Marco Padovani -. E' il frutto di un enorme lavoro di mappatura che ha impegnato per anni gli uffici e che rendiamo pubblico nell'ottica della trasparenza e della condivisione. Parallelamente, sta procedendo l'attività di censimento degli alberi presenti nel nostro Comune: ne abbiamo già catalogati oltre 10 mila su un patrimonio stimato di 40 mila".



"Grazie a questo sistema di mappatura - ha spiegato l'assessore all'urbanistica, Ilaria Segala - l'Amministrazione sarà in grado di muoversi più rapidamente nel realizzare quegli interventi che mirano a rendere la città più verde e sostenibile dal punto di vista ambientale. Allo stesso tempo proseguiamo con i progetti 'Un albero per ogni nato' e 'Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana' che porteranno molte nuove piantumazioni nei parchi pubblici e nelle aree private dei veronesi che aderiranno all'iniziativa", ha concluso.