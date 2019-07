Arriva cucchiaino biodegradabile con bustina integrata tè

Arriva dall'inventiva di una start up danese il cucchiaino biodegradabile plastic-free compostabile integrato una bustina di tè proveniente da coltivazioni del commercio equo solidale.



Il cucchiaino viene fornito con 3 diverse varianti di tè: te nero alla vaniglia, tè verde allo zenzero e limone, tè alle erbe. A proporlo sul mercato è 'Sprout', struttura imprenditoriale già nota per aver ideato la prima matita piantabile al mondo con il fine di dare vita a erbe aromatiche, fiori e verdure. Il cucchiaino, nato dal progetto dell'imprenditore tedesco Jochen Gabler e disponibile da queste settimane anche in Italia, è pieghevole e può essere - spiega una nota - immerso direttamente nell'acqua per realizzare la bevanda e per mescolarla. Non contiene - assicura la casa di produzione - morsetti metallici o altri materiali chimici o nocivi."Il materiale di base del cucchiaino è realizzato con fibre vegetali ed è senza plastica anche nel rivestimento, mentre la bustina utilizza fibra vergine da cotone coltivato biologicamente, garantendo - sottolineano gli ideatori - la stabilità del cucchiaino durante l'infusione in acqua calda".



"Il cucchiaino 'Sprout' - afferma il presidente della start up danese Michael Stausholm - è una soluzione pratica e divertente per evitare l'uso della plastica e ridurre i rifiuti che produciamo quando prendiamo una bevanda da asporto, negli uffici o nelle nostre case. Solo negli Stati Uniti, vengono utilizzati ogni giorno 100 milioni di cucchiaini di plastica e altri utensili simili che possono impiegare fino a 1.000 anni per decomporsi". (ANSA).