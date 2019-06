Tossik park di Torino diventa una foresta urbana

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - Il 'tossik park', area verde di Torino da anni luogo di ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti, diventa una foresta urbana, con 700 alberi e 300 arbusti di 32 specie del Piemonte. L'inaugurazione dell'intervento, nella giornata mondiale dell'ambiente, oggi alla presenza del ministro Sergio Costa e della sindaca Chiara Appendino.



Realizzata al Parco Stura grazie a Fpt Industrial, il 'tossic park' diventa un'area di sperimentazione, monitoraggio e ricerca dei vantaggi ambientali sulla qualità dell'aria e la salute dei cittadini di un bosco urbano. "Si stima riuscirà a neutralizzare - spiega l'ad di Fpt Annalisa Stupenengo - 10 tonnellate di CO2, l'equivalente di quella prodotta da 120 mila bottigliette d'acqua da mezzo litro".



"Credo abbia una valenza importante che in questo giorno un ministro dell'Ambiente inauguri questo intervento - afferma Costa -. Significa che tante piccole azioni concretizzano la voglia di cambiare il nostro sistema di vivere e di stare in città". Per la sindaca "spesso parliamo di verde e ambiente come di una sfida globale e non sempre vediamo il verde come un elemento di rigenerazione urbana e sociale di uno spazio pubblico, che è quello che stiamo facendo oggi".(ANSA).