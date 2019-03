Italiani green, per i cosmetici preferiscono il vetro

Il nuovo trend green dei prodotti di bellezza e dei profumi, che solo in Italia ha un mercato di oltre un miliardo di euro, si riflette anche nel packaging. Il 77% dei consumatori considera il vetro il miglior contenitore per la cosmetica e i profumi: per la sua sostenibilità (47%), perché, essendo un materiale inerte, non disperde sostanze chimiche (44%), perché può preservare al meglio la qualità e il profumo del contenuto (46%), per il tocco raffinato che riesce a dare ai prodotti (21%).



Questa tendenza, rilevata da un'indagine condotta da InSites nei mesi scorsi, è confermata anche dai numeri: la produzione in Italia dei flaconi di vetro è aumentata nel 2018 del 4% rispetto all'anno precedente (sono inclusi anche quelli per la farmaceutica), come confermano i dati ISTAT.



"I consumatori - ha osservato Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro - stanno diventano sempre più consapevoli che le loro scelte di acquisto impattano sull'ambiente e, come sostiene l'indagine, questi eco-consumatori raggiungono in Italia addirittura una percentuale del 93%. Mi fa piacere che questa tendenza vetro non solo si riscontri nei comparti tradizionali, bottiglie e vasetti, ma anche in un settore come quello della cosmetica, che sta diventando così un'area di espansione del mercato dei packaging in vetro".