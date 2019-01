Bevande soia e avena emettono 1/3 gas serra di latte vaccino

Le bevande alternative al latte, derivate da riso, soia, avena o mandorle, per essere prodotte emettono solo un terzo dei gas serra emessi per produrre il latte bovino. Lo rivela uno studio dell'Università di Oxford, citato dal sito della Bbc.



Secondo la ricerca, produrre un bicchiere di latte vegetale richiede mediamente un decimo della terra richiesta per il latte bovino.



Sul consumo di acqua i valori sono più variegati: le bevande a base di soia e avena richiedono appena un 12/o dell'acqua necessaria per il latte vaccino: quelle dal riso ne richiedono neanche metà, quelle dalle mandorle circa due terzi.