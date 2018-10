Ristorante in Svezia cucina con alimenti in scadenza

ROMA - Due giovani chef hanno aperto a Malmo in Svezia un ristorante dove si cucina con cibi in scadenza, che verrebbero buttati via. Il locale si chiama Spill, che in svedese vuol dire "spreco".



Erik Andersson ed Ellinor Lindblom, i due fondatori, si sono conosciuti lavorando in un ristorante stellato e questa estate hanno aperto il loro locale. "Parlando con un fornitore ci siamo resi conto di quanto cibo venisse buttato via - raccontano -. E questo è totalmente sbagliato".



Il menu di Spill viene deciso giorno per giorno, a seconda delle materie prime che si trovano dai fornitori. Si tratta di carne e vegetali ancora buoni, ma che verrebbero buttati via perché brutti di aspetto o quasi scaduti. I due chef li trasformano invece in manicaretti.



Il locale ha 12 coperti e offre anche take away e catering. I clienti apprezzano e il ristorante è sempre pieno.