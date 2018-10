Premio Bologna Award ad ambientalista indiana Sunita Narain

(ANSA) - BOLOGNA, 8 OTT - E' l'ambientalista indiana Sunita Narain, alla guida del Centro Scienza e Ambiente di New Delhi, la vincitrice della terza edizione del Bologna Award, premio ideato dalla Fondazione Fico con Caab e il sostegno della Camera di Commercio. Il riconoscimento é destinato all'impegno nella comunicazione della sostenibilità: l'attivista indiana, che sarà a Bologna in novembre, verrà premiata in videoconferenza domenica alle 18.30 durante una cerimonia a Fico Eataly World, il parco a tema sull'agroalimentare.



E' un appuntamento inserito in un calendario che prevede anche una mostra di Altan, per ridurre gli sprechi alimentari, e un incontro con Giovanni Delù, giardiniere di Versailles.



"Vogliamo premiare - ha spiegato Andrea Segrè, presidente della Fondazione Fico - chi nel mondo porta avanti i temi della sostenibilità agricola, ambientale e alimentare". (ANSA).