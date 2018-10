Zaino solare cerca fondi su Kickstarter,li ottiene in un'ora

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - E' bastata un'ora per raggiungere l'obiettivo economico prefissato: a riuscirci è SunnyBag, un marchio di borse a energia solare. L'azienda ha lanciato una raccolta fondi su Kickstarter per un nuovo zaino, provando a ottenere 15mila euro. La cifra è stata toccata nell'arco di 60 minuti, è ora la campagna ha superato i 20mila euro.



Oggetto dei finanziamenti è lo zaino Iconic, che monta pannelli solari grazie a cui ricarica qualsiasi dispositivo Usb: smartphone, tablet, smartwatch, auricolari e nuovi Pc portatili alimentati tramite Usb.



Insieme allo zaino, l'azienda ha lanciato un nuovo PowerPack da 10.000 mAh che supporta la tecnologia Omnidirectional Power Flow: consente di caricare e scaricare in modo simultaneo il PowerPack, con la potenza che passa dal pannello solare al dispositivo attraverso questa batteria portatile.



La tasca laterale dello zaino, inoltre, consente di ricaricare lo smartphone in modalità wireless, senza premere alcun tasto. (ANSA).