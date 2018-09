Vivere in quartieri verdi aiuta il cervello del bambino

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Vivere in quartieri pieni di spazi verdi aiuta il cervello dei bambini: si associa a migliore memoria spaziale che a sua volta è legata a migliori attenzione e concentrazione e migliori performance scolastiche nel bambino.



Lo rivela uno studio pubblicato sul British Journal of Educational Psychology che ha coinvolto quasi 4.800 undicenni residenti in diversi quartieri di città inglesi.



"I nostri risultati suggeriscono un ruolo positivo degli spazi verdi sulle funzioni cognitive dei bambini. La memoria spaziale è un'abilità cognitiva importante fortemente correlata con I risultati scolastici nei bambini, in particolare con le capacità matematiche" - ha riferito l'autore principale del lavoro, Eirini Flouri della University College di Londra. "Se l'associazione da noi stabilita tra il verde nei quartieri e la memoria spaziale nel bambino è di causa-effetto, i nostri risultati potrebbero essere usati per orientare le decisioni circa l'istruzione e la pianificazione urbana".