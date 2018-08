Ecco l'orologio eco, solare e con materiali riciclati

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Sostenibile ma senza scendere a compromessi su design e qualità: è così che i francesi Lilian e Fred hanno presentato, un mese fa, il loro progetto di orologio eco-friendly sulla piattaforma di raccolta fondi Kickstarter.



L'obiettivo era arrivare a 26mila euro per avviare la produzione: ne hanno racimolati 260mila, e la cifra - quando mancano poche ore alla conclusione della raccolta - continua a crescere.



Il prodotto si chiama Awake Watch ed è un orologio alimentato a energia solare, con un meccanismo prodotto in Giappone che promette una durata ventennale. La cassa è in acciaio inossidabile riciclato e anche i cinturini, di vari materiali, sono attenti all'ambiente. Quello più amico della natura è fatto in fibre di nylon ricavate dalla plastica riciclata raccolta mari del Sudest asiatico.



Il cinturino di pelle proviene dall'Italia ed è conciato al vegetale, usando il tannino al posto delle sostanze chimiche.



C'è poi una versione in gomma naturale e una in maglia milanese di acciaio inossidabile riciclato nei colori argento, oro e nero. Le finiture si abbinano ai quadranti in due dimensioni e quattro tinte: blu, verde, marrone sequoia e grigio-nero.



L'orologio è impermeabile fino a 100 metri e ha un packaging di carta riciclata. Chi l'ha prenotato su Kickstarter, per una cifra intorno ai 200 euro, lo riceverà a partire da novembre.(ANSA).