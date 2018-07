Modi, in India le festività siano eco-sostenibili

Rendere le festività eco-sostenibili usando materiali 'green': lo ha chiesto il presidente dell'India Narendra Modi in vista del Ganesh Chaturthi, i dieci giorni di festeggiamenti per la nascita del dio elefante Ganesh. Lo riferisce il quotidiano The Hindu.



Nella sua consueta trasmissione radiofonica mensile, Modi ha puntato il dito contro la tendenza dell'umanità a "scegliere la strada del conflitto con la natura, e di conseguenza ad attirare periodicamente la sua ira". Il presidente indiano ha quindi parlato della responsabilità collettiva di amare e conservare la natura, invitando gli ascoltatori a celebrare la festività in modo sostenibile.



"Dagli idoli di Ganesh ai materiali decorativi, tutto dovrebbe essere eco-compatibile", ha detto Modi. "Apprezzerei che ogni città organizzasse concorsi, e premiasse" chi dimostra più attenzione all'ambiente.