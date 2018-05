Pneumatici, risparmiati 60,8 milioni grazie a ricostruiti

ROMA - Sono 60,8 i milioni di euro risparmiati nel 2017 nel nostro Paese grazie all'impiego di pneumatici ricostruiti. È quanto emerge dal bilancio ecologico ed economico della ricostruzione di pneumatici in Italia nel 2017 redatto da Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) e calcolato sulla base della differenza di costo tra l'acquisto di un pneumatico nuovo rispetto ad uno ricostruito.



Oltre al risparmio economico in termini di spesa per l'utilizzatore finale, l'attività di ricostruzione ha consentito di ottenere anche significativi benefici ambientali, dal momento che nella produzione di un pneumatico ricostruito si genera un risparmio in termini di energia consumata, materie prime impiegate ed emissioni di CO2 rispetto alla produzione di un pneumatico nuovo.