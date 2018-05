Svolta California, obbligo pannelli solari su case nuove

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La California sempre piu' verde: dal 2020 tutte le nuove case costruite dovranno essere munite di pannelli solari. Con un voto unanime la Commissione per l'Energia dello stato approva il nuovo obbligo, che fa diventare la California il primo stato americano a imporre pannelli solari. La misura da un alto riduce le emissioni di gas serra ma, avvertono gli osservatori, dall'altro rischia di far aumentare ulteriormente i prezzi delle case. La disposizione dovra' ora essere approvata dalla Commissione che fissa gli standard per gli edifici e le case.