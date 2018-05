Plogging, correre e raccogliere rifiuti

BOLZANO - Fare del bene al proprio corpo e all'ambiente: è questo lo scopo di plogging. Il nuovo trend nato in Svezia, unisce in sè le due parole "jogging" e "plocka" che è svedese e significa "raccogliere". L'idea è semplice: interrompere la corsa o camminata con piegamenti e stretching fa bene al corpo e raccogliere contemporaneamente i rifiuti da terra aiuta l'ambiente.



La versione bolzanina ploggingbz è nata su iniziativa di Papadam Diop, che durante la sua corsa quotidiana ha iniziato, insieme ad alcuni amici, a raccogliere piccoli rifiuti abbandonati lungo il percorso. Ha proposto l'iniziativa al Comune di Bolzano che ha subito accolto l'idea. Sabato 12 maggio a Bolzano si svolgerà l'evento Giro dei ponti organizzato da Lab:bz. Dalle ore 10.00 potrà essere ritirato presso lo stand Seab il pacco gara #ploggingbz, che oltre a una borraccia e una simpatica T-shirt contiene sacchi per rifiuti e guanti, indispensabili accessori per un vero "plogger". I rifiuti raccolti saranno pesati a fine giornata.