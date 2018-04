Earth Day 2018 dedicato a lotta a inquinamento da plastica

ROMA - E' dedicata alla lotta all'inquinamento da plastica l'edizione di quest'anno della Giornata Mondiale della terra, l'evento internazionale promosso dall'Onu che dal 1970 si celebra in tutto il mondo il 22 aprile.



"L'inquinamento da plastica sta avvelenando i nostri oceani e le nostre terre, colpendo la vita marina e la nostra salute! - si legge sul sito internazionale dell'Earth Day 2018 -. Aiutaci a porre fine all'inquinamento da plastica scoprendo quanti prodotti di plastica consumi ogni anno e prendi un impegno per ridurne la quantità. La Giornata della Terra del 2018 è dedicata a fornire l'informazione e l'ispirazione necessaria per cambiare in modo sostanziale l'atteggiamento e il comportamento dell'umanità nei confronti della plastica".



L'evento principale della Giornata della Terra in Italia è il Villaggio della Terra, che si terrà a Roma dal 21 al 25 aprile a Villa Borghese (Terrazza del Pincio e Galoppatoio). In programma attività per bambini, spettacoli, iniziative educative e sportive, concerti. La sera di domenica 22 si terrà il Concerto per la Terra, con Noemi, Soul System, Sergio Sylvestre, Zero Assoluto, Ron & La Scelta.