A New York un eco-padiglione fatto di impalcature e muschio

ROMA - A Times Square, nel cuore di Manhattan, il mese prossimo potrebbe materializzarsi un'installazione ecologica. Sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, infatti, sta raccogliendo fondi il progetto per creare un padiglione fatto con impalcature d'acciaio e ricoperto da un tetto di muschio.



L'idea si chiama "Mossgrove", una sorta di boschetto di muschio, ed è del designer Sam Biroscak, che punta a realizzare l'opera per la settimana newyorchese del design in programma dal 12 al 20 marzo. L'obiettivo è nobilitare un elemento molto presente nel panorama di New York, cioè le impalcature, abbinandolo a una vegetazione "povera".



"Il muschio non richiede fertilizzanti per crescere e impiega solo da tre a sei mesi per stabilirsi completamente", ha spiegato Biroscak. "Richiede pochissima acqua e, a differenza di altri 'tetti verdi', prospera in zone ombreggiate come le aree urbane densamente popolate".



"Fino a poco tempo fa, il muschio è stato pensato come un'erbaccia fastidiosa alla vista", ha proseguito Biroscak.



"Elevandolo all'altezza degli occhi e ampliando la definizione di ciò che può essere, speriamo che i visitatori se ne andranno chiedendosi quale sia il potenziale di progettazione di tutti i materiali comuni, e come possano incorporare il design sostenibile nelle loro vite".