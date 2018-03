Carceri: da lunedì detenuti 'giardinieri' nei parchi di Roma

ROMA - Diciotto detenuti del carcere romano di Rebibbia lunedì 26 marzo alle 9 prenderanno servizio al Parco di Colle Oppio, primo di una serie di ville e parchi di cui cureranno la manutenzione. Il progetto, volto al reinserimento socio-lavorativo delle persone che stanno espiando la pena, parte dopo la sottoscrizione dell'accordo congiunto tra Campidoglio e Ministero della Giustizia e la successiva firma del protocollo d'intesa per i 'lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale'. Lo annuncia il Campidoglio spiegando che il piano "coinvolgerà successivamente anche gli altri Istituti penitenziari".



Il progetto si fonda su attività di "lavoro volontario e gratuito, tiene conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative e promuove un percorso di sensibilizzazione al rispetto del bene comune, alla legalità, all'osservanza delle regole e delle norme, come elementi imprescindibili per il percorso di reintegrazione del reo - si spiega -. L'attività lavorativa, che prevede l'impegno in strada 5 giorni a settimana, avrà la durata di 6 mesi sotto il controllo diretto e la supervisione della polizia penitenziaria.



Il percorso di formazione preventivo, con rilascio di attestato, svolto dai detenuti e organizzato dal Servizio Giardini, potrà servire anche successivamente per il loro reintegro nel mondo lavorativo".