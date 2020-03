Coronavirus: Ama, positivi mettano rifiuti in un solo sacco

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Chi risulta positivo non deve differenziare i rifiuti ma deve conferirli tutti dentro lo stesso sacchetto e smaltirli giornalmente. Inoltre mascherine, guanti monouso e fazzoletti di carta usati devono essere gettati nei rifiuti indifferenziati che vanno sempre conferiti in due o tre sacchetti quanto più possibile resistenti posti l'uno dentro l'altro all'interno del contenitore abitualmente utilizzato.



Prima di essere smaltito il sacchetto esterno va ben chiuso e dopo è necessario lavarsi le mani. Queste le raccomandazioni dell'Ama riprendendo le linee guida dell'Iss. "I soggetti risultati positivi al virus o che si trovano in quarantena obbligatoria non devono differenziare le varie frazioni di rifiuto, ma conferire tutti i materiali utilizzando due o tre sacchetti posti uno dentro l'altro all'interno del contenitore riservato all'indifferenziato -precisa Ama- Nello specifico plastica, carta, vetro, metalli, umido e indifferenziato vanno gettati tutti nello stesso contenitore assieme a fazzoletti e rotoli di carta, mascherine, guanti e teli monouso. Una volta riempiti i sacchetti vanno ben chiusi con lacci o nastro adesivo utilizzando dei guanti che poi vanno immediatamente gettati nei nuovi sacchetti predisposti per la raccolta. Effettuata questa operazione è indispensabile lavare accuratamente le mani. I sacchi con all'interno tutti i materiali indifferenziati vanno smaltiti tutti i giorni e, nel tempo in cui sono custoditi in casa, non devono essere in alcun modo accessibili agli animali domestici". Il resto della popolazione, ovvero soggetti non positivi al virus e non in quarantena, deve continuare a fare la raccolta differenziata separando tutti i materiali come prima e secondo le modalità consuete. "Invitiamo tutti i cittadini a seguire con grande attenzione le indicazioni fornite dell'Istituto Superiore di Sanità in merito alla gestione quotidiana dei rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni. Si tratta di disposizioni che è indispensabile mettere in pratica in questo particolare periodo e che per questo l'Azienda Capitolina dei Sevizi di Igiene Urbana ha anche pubblicato in evidenza sul proprio sito www.amaroma.it", precisa Ama. "Chiediamo a tutti i romani la massima collaborazione. Anche i cittadini della Capitale, infatti, devono attenersi scrupolosamente a queste semplici e importanti regole indicate per tutto il territorio nazionale dall' ISS - sottolinea l'Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis - Mai come In questo momento siamo tutti chiamati a fare la nostra parte e ad assumere comportamenti responsabili a tutela della salute di tutti". (ANSA).