L'Esercito Italiano sceglie gomma riciclata da pneumatici

Nuova palestra con pavimentazione realizzata con due tonnellate di gomma riciclata dai Pneumatici Fuori Uso (Pfu) nella Caserma "Movm Emilio Bianchi", sede del Comando Logistico dell'Esercito. E stata inaugurata dal Comandante Logistico dell'Esercito Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. Al taglio del nastro sono intervenuti i Comandanti intermedi, il Capo di Stato Maggiore del Comlog e una nutrita rappresentanza di personale del Comando Logistico. La superficie tech della palestra è stata realizzata grazie a Ecopneus, la società senza scopo di lucro di riferimento nella gestione dei pneumatici fuori uso in Italia. La collaborazione con l'Esercito è stata già avviata con la realizzazione delle pavimentazioni in gomma riciclata per box e scuderie di cavalli e cani del Centro Militare Veterinario di Grosseto. Nelle due tonnellate di gomma da pneumatici fuori uso c'è anche materiale proveniente dai veicoli utilizzati dall'Esercito.