Ad Acqua Nerea premio Conai per imballaggi sostenibili

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 16 DIC - Riconoscimento nazionale del Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ad Acqua Nerea spa, che da vent'anni capta, imbottiglia e vende acqua minerale e che ha la sorgente (e la sua sede) all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ma anche nel cuore del cratere sismico. Nerea è stata premiata come vincitrice del bando nazionale sulla prevenzione per l'eco-design delle sue confezioni, in particolare per l'intervento di modifica di imboccature e tappi associati con materiali plastici eco-sostenibili, oltre che per quelli sui corpi delle bottiglie (confezioni da 0,5 litri a 2,0 litri) e sui materiali da imballaggio come le pellicole per i pacchi e il cartone per le interfalde delle bottiglie. Oggi Nerea adotta solo due tipologie di materie plastiche per i contenitori (tra i circa 200 polimeri esistenti), per un più facile smaltimento e un recupero quanto più possibile integrale. Inoltre anche le etichette sono completamente riciclabili.



"Nonostante le numerose campagne contro l'uso della plastica a cui stiamo assistendo - spiega Tommaso Rossi, presidente di Nerea spa - in realtà la scelta di utilizzare questo materiale per le confezioni non è errata a priori, come alcuni credono; alternative come il vetro, l'alluminio o i poliaccoppiati sono in realtà molto più inquinanti. Il materiale scelto risulta dunque completamente riciclabile. L'intervento riguarda i vari procedimenti di lavorazione, non solo l'imbottigliamento ma, ad esempio, anche la pallettizzazione, e stiamo lavorando anche sulla distribuzione". L'attuazione di queste misure ha permesso all'azienda di ridurre l'emissione di CO2 in relazione all'attività dei propri stabilimenti oltre ad un risparmio energetico di oltre il 13% negli ultimi 4 anni. Acqua Nerea si caratterizza per un particolare bilanciamento dei sali minerali che la compongono, che ne determinano caratteristiche organolettiche uniche e una straordinaria proprietà idratante.



Le sue peculiarità, unite al forte legame con il territorio (a cui è rimasta fedelmente ancorata anche dopo il terremoto del 2016), ne fanno una realtà simbolo dell'imprenditorialità italiana eccellente.(ANSA).