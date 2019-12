Rifiuti: Italia terza in Europa per riciclo degli imballaggi

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - L'Italia è al terzo posto in Europa per il recupero degli imballaggi (carta, vetro, plastica, legno, alluminio ed acciaio). Con un tasso di riciclo del 67%, è preceduta solo da Germania (71%) e Spagna (70%). E' quanto emerge da "L'Italia del Riciclo 2019", rapporto giunto alla decima edizione, promosso e realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (presieduta da Edo Ronchi) e da Fise Unicircular (l'Unione Imprese Economia Circolare). Negli ultimi 10 anni in Italia il recupero della spazzatura è cresciuto da 76 a 108 mln di tonnellate (+42%) a fronte di una produzione di rifiuti totali prodotti in lieve incremento: da 155 a 164 milioni di tonnellate (+6%). E mentre le filiere degli imballaggi hanno già superato, o sono a un passo, i nuovi obiettivi europei per il 2025, altre (rifiuti elettronici, veicoli fuori uso) crescono più lentamente. Secondo il rapporto, i rifiuti di imballaggio sono il fiore all'occhiello dell'industria del riciclo italiana. L'avvio a riciclo negli ultimi 10 anni e' cresciuto del 27%, passando da 6,7 a 8,5 milioni di tonnellate. Il tasso di riciclo rispetto all'immesso al consumo è aumentato dal 55% al 67%, in linea con i nuovi obiettivi del 65% al 2025 e del 70% al 2030. "Alla vigilia del recepimento di nuove direttive europee - afferma Edo Ronchi, presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile - il sistema del riciclo italiano è già ben predisposto". "Ora occorre intervenire per mantenere le posizioni conquistate", spiega, e "superare le carenze". Sulle città e le Regioni ancora in ritardo tra l'altro "adeguando il fabbisogno di impianti di trattamento e di riciclo". I tassi di riciclo delle singole filiere dei rifiuti d'imballaggio hanno raggiunto livelli di avanguardia: terzo posto in Europa per carta (81%), vetro (76%) e plastica (45%), secondo per legno (63%), poi alluminio (80%) e acciaio (79%). L'Italia è invece in ritardo sulla raccolta dei RAEE (rifiuti elettronici, 42% a fronte dell'obiettivo del 65% al 2019) e delle pile (42%, ultimo posto tra le potenze europee) e per il riciclo dei veicoli fuori uso, cresciuto di un solo punto percentuale in 10 anni (dall'82% all'83%).(ANSA).