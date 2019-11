Costa, legge non permette di commissariare rifiuti a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "La legge non me lo consente". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa (M5s) a margine del convegno "Bonifica dei siti inquinati" in Senato, in merito alla possibilità di commissariare le gestione dei rifiuti di Roma dopo i contrasti tra Regione Lazio e Campidoglio. "Il ministero non ha competenze in questo ambito, lo dice la legge, non è che io mi sto tirando fuori, - ha proseguito Costa -. Da quando sono ministro, sto facendo il facilitatore tra il governatore, la sindaca e gli staff tecnici". "Non è il ruolo di chi dice 'non vi parlate, allora vi aiuto io a dialogare', ma quello di chi aiuta a trovare le mediazioni tecniche utili", ha spiegato il ministro. "Abbiamo finalmente il piano regionale rifiuti - ha proseguito Costa -. Ora è il momento di applicarlo in tutto il territorio, incominciando a fare gli impianti. Non è solo una questione di Roma".



"C'è poi la tipologia di impianti da fare - ha concluso il ministro -. Sapete che io tengo molto a quelli di compostaggio.



Poi bisogna sviluppare l'indifferenziata: si sta facendo, ma bisogna farlo più velocemente. E' questo il ruolo del facilitatore".(ANSA).