Costa, "green corner" per la Settimana riduzione rifiuti

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il Ministero dell'Ambiente "celebra" la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, dal 16 al 24 novembre, con il Decreto legge Clima, approvato alla Camera e ora in discussione al Senato, che prevede incentivi ai negozi per installare "green corner" di prodotti sfusi.



"Sono felice di annunciare che presto sarà approvato al Senato il Dl clima - scrive il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5s) -, che prevede green corner per i prodotti sfusi, proprio per ridurre la produzione di rifiuti, obiettivo della Settimana europea. Il provvedimento prevede incentivi per l'allestimento di questi punti vendita, con particolare attenzione per quelli gestiti dai piccoli esercenti e le botteghe di quartiere, che avranno il grande pregio di consentire agli italiani di abbandonare progressivamente l'uso degli imballaggi".



La Settimana europea per la riduzione dei rifiuti rappresenta la principale campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei sull'impatto della produzione di rifiuti sull'ambiente. Nata all'interno del Programma Life+, è gestita da un comitato promotore europeo all'interno del quale siede la Commissione europea in veste di indirizzo strategico.



In Italia la Settimana è coordinata da Aica e promossa da un comitato promotore composto da Ministero dell'Ambiente, Cni Unesco come invitato permanente, Utilitalia, Anci, città metropolitana di Torino, città metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Regione Sicilia, con il supporto tecnico di Erica società cooperativa ed Eco dalle Città. (ANSA).