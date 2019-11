Plastica in mare, bando per giovani artisti

Chiude il 15 novembre 2019 la call indetta da Istituto Oikos, HelpCode Italia, Acquario di Genova e Comune di Milano assieme a Muse-Museo delle Scienze di Trento, per selezionare tre giovani artisti a cui sarà commissionata la realizzazione di tre installazioni d'arte pubblica. Le opere vincitrici saranno poi esposte al pubblico nel 2020 presso l'Acquario di Genova, in piazza XXIV Maggio a Milano, e al MUSE - Museo delle Scienze di Trento. Il bando fa parte del progetto 'Life Beyond Plastic: mobilitazione giovanile e attuazione di buone pratiche per ridurre l'inquinamento da plastica nei mari', finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. E' destinato ad artisti con meno di 40 anni residenti in Italia.



L'installazione proposta dovrà avere come tema di base 'l'inquinamento da plastica nei mari' e dovrà essere progettata per la collocazione di destinazione a Genova, Milano o Trento.



Agli autori dei tre progetti selezionati verrà offerta la possibilità di realizzare la propria opera e di partecipare a una residenza artistica e di ricerca funzionale alla finalizzazione dell'idea progettuale. A ogni artista sarà corrisposto un contributo economico per l'ideazione, la realizzazione e l'allestimento dell'opera nella sede prescelta di 8.000 euro.



Il presidente della giuria che analizzerà i progetti è Stefano Boeri, direttrice artistica Maria Cristina Finucci.



L'esito del concorso sarà comunicato agli autori selezionati entro il 25 novembre 2019.