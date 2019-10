Rifiuti: end of waste, 49 organizzazioni imprese,stop blocco

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Appena la nuova norma entrerà in vigore "il blocco creato dalla precedente norma sarà abrogato e molte autorizzazioni regionali al riciclo dei rifiuti potranno essere di nuovo rilasciate". Lo affermano le 49 organizzazioni di imprese, firmatarie dell'appello a Governo e Parlamento per lo sblocco delle attività di riciclo e recupero dei rifiuti (end of waste) dello scorso 25 luglio, in merito all'emendamento approvato in Commissione al Senato che consente l'operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso sulla base dei nuovi criteri europei e che fa salve le autorizzazioni esistenti.



Dopo una sentenza del Consiglio di Stato e la norma introdotta con la legge 'Sblocca cantieri', ricordano le organizzazioni di impresa "molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo erano bloccate, con evidenti pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare".



"Oggi ribadiamo la nostra soddisfazione perché è stata accolta anche la nostra proposta di provvedere con urgenza intervenendo nel disegno di legge di conversione del decreto sulle crisi aziendali", dicono le 49 organizzazioni.



Ecco i firmatari: Confindustria, Circular economy network, Cna, Fise AssoambientE, Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato imprese, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Federchimica, Federacciai, Federazione gomma plastica, Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Green economy network di assolombarda, Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio italiano compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio ricrea, Anco, Aira, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Comieco, Assocarta, Federazione carta e grafica, Centro di coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Angam, Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, Ucina, Ance, Assofermet, Assofond, Consorzio Carpi, Unirima. (ANSA).