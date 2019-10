Greenpeace, rifiuti italiani abbandonati in Polonia

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Scoperti rifiuti italiani in parte provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani abbandonati in un ex distributore di benzina nell'area di Gliwice nel sud della Polonia. Questo il risultato di una nuova indagine dell'unità investigativa di Greenpeace Italia che ha verificato recandosi sul posto la presenza di un centinaio di balle di rifiuti in plastica di cui almeno 50 di provenienza italiana.



"Ciò che abbiamo documentato in Polonia è inaccettabile - dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace Italia - e vanifica gli sforzi quotidiani di migliaia di cittadini nel separare e differenziare correttamente i rifiuti in plastica. Questo caso - prosegue - conferma ancora una volta che il sistema non riesce a gestire in modo appropriato l'enorme quantità di rifiuti in plastica. Riciclare non è la soluzione, è necessario ridurre subito la produzione a partire dalla frazione spesso di difficile riciclo, rappresentata dall'usa e getta".