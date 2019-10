Ispra: il 77% dei rifiuti in mare è plastica, situazione grave

Con i rifiuti abbiamo "toccato il fondo": più del 70% di quelli marini è depositata nei fondali italiani e il 77% è plastica. Così l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e il Sistema per la protezione dell'Ambiente (Snpa) in base ai principali risultati emerse dal monitoraggio della qualità dei nostri mari. Il mare di Sicilia, con 786 oggetti rivenuti e un peso complessivo superiore ai 670 kg, è tra le discariche sottomarine più grandi del Paese, seguita dalla Sardegna con 403 oggetti nella totalità delle 99 cale e un peso totale di 86,55kg.