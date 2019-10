Morassut, norma su end of waste sblocca economia circolare

"Oggi la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo presenterà nell'ambito del decreto sulle crisi aziendali un emendamento importantissimo che da finalmente una normativa chiara sull'End of Waste". Lo ha annunciato il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut (Pd) rilevando che "si sblocca un settore fondamentale dell'economia circolare, dando certezza alle imprese, autonomia alle regioni in un quadro di equilibrio nazionale e di controlli adeguati".



Questa normativa, "attesa da anni - prosegue Morassut - segna una svolta e può congiungersi al grande piano di infrastrutturazione Green del Governo di 50 miliardi in 15 anni. È un risultato importante e strategico di questa maggioranza, ottenuto con la pratica dell'ascolto e del confronto tra forze diverse ma ispirate a comuni obbiettivi e della interlocuzione con associazioni e imprese. Ora - conclude Morassut - avanti per l'economia circolare e la svolta ambientale del modello di sviluppo del Paese".