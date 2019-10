Costa, c'è l'intesa sull'end of waste

"L'intesa raggiunta dalla maggioranza parlamentare che sostiene il governo sulla norma end of waste è una notizia bellissima, che un'intera filiera di aziende italiane leader nella tecnologia green stava aspettando da troppo tempo". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa ricordando che "dopo averci provato molte volte, finalmente abbiamo trovato l'accordo che sblocca l'end of waste, cioè il riciclo dei rifiuti differenziati".

L'emendamento Moronese, inserito nel decreto sulle crisi aziendali, spiega il ministro Costa in una nota, "darà finalmente impulso all'economia circolare in Italia. La politica è proprio questo: armonizzazione di punti di partenza differenti per trovare la giusta soluzione nell'interesse dei cittadini e in questo caso coniugando tutela dell'ambiente e sviluppo economico".