Plastica: industria Ue, riusare 10mln tonnellate entro 2025

(ANSA) - BRUXELLES, 20 SET - Recuperare e riutilizzare in nuovi prodotti almeno 10 milioni di tonnellate di plastica entro il 2025. E' uno degli obiettivi sottoscritti nella Dichiarazione della "Alleanza circolare sulla plastica", firmata oggi a Bruxelles da un centinaio di partner pubblici e privati che rappresentano l'intero settore. Tra gli altri impegni assunti dall'industria, l'elaborazione entro il 1 marzo 2020 di linee guida e standard per la progettazione eco-compatibile in modo da migliorare le riciclabilità dei prodotti, l'identificazione entro il 1 gennaio 2021 dei fabbisogni di investimento per raggiungere l'obiettivo 10 milioni e la creazione, entro la stessa data, di un meccanismo di monitoraggio trasparente e tracciabile dei risultati. (ANSA).