Abbandona tavolo e antenne tv in rifiuti,multa da 1.100 euro

(ANSA) - TRIESTE, 20 AGO - Abbandona un tavolo e due antenne tv nei rifiuti e viene multato con una sanzione di 1.100 euro.



E' accaduto a Trieste, dove un uomo di circa 60 anni, del posto, è stato ripreso con lo smartphone da una passante mentre, in prossimità di un'isola ecologica, si liberava di materiale destinato alla discarica.



Arrivato in prossimità dell'isola a bordo di un autocarro, l'uomo avrebbe lasciato al suolo un tavolo e conferito nei cassonetti della raccolta indifferenziata due antenne tv di cui una con un'asta metallica di circa 3 metri. Il gesto è stato però ripreso da una passante che ha poi consegnato il video alle Guardie Ambientali.



Dopo aver visionato le immagini e svolto indagini le Guardie sono riuscite a risalire al presunto autore dell'abbandono a cui è stata comminata una sanzione da 500 euro per il conferimento delle antenne nei contenitori stradali e un'altra da 600 euro per l'abbandono del tavolo. (ANSA).