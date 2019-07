Niente sigarette e fumo in spiagge Quartu Sant'Elena

(ANSA) - CAGLIARI, 26 LUG - Da giovedì 1 agosto anche le spiagge di Quartu Sant'Elena (Cagliari) diventano smoke free.



Entrano infatti in vigore le regole contenute nell'ordinanza antifumo firmata dal sindaco Stefano Delunas e che prevede sanzioni fino a 500 euro per chi getta mozziconi al suolo o in mare.



In particolare è vietato il fumo negli otto metri prospicienti la battigia. Inoltre è proibito l'abbandono dei mozziconi delle sigarette e dei sigari, sia nell'arenile che in acqua. Proprio per raccogliere gli stessi e altri scarti di tabacco sarà infatti obbligatorio munirsi di appositi contenitori con chiusura ermetica. Potranno infatti fumare solo coloro che si doteranno di questi raccoglitori.



"I rifiuti provenienti dalle sigarette costituiscono materiale non facilmente biodegradabile e con le loro sostanze tossiche causano danni gravissimi agli ecosistemi - spiega il sindaco -. Era pertanto fondamentale intervenire subito, anche affinché tutti i frequentatori delle nostre spiagge possano fruire degli spazi urbani".