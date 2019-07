Unicircular sostiene le startup dell'economia circolare

ROMA - Nasce in Fise Unicircular (Unione Imprese dell'Economia Circolare) un nuovo settore denominato "Progetti e impianti innovativi per la Circular Economy", destinato alle start-up che vogliono sviluppare idee e brevetti nell'ambito dell'economia circolare.



Della nuova aggregazione faranno parte aziende che hanno sviluppato, brevettato o realizzato particolari progetti o impianti che consentono il riciclo di prodotti o materiali che fino ad ora non hanno trovato un adeguato trattamento, terminando in discarica o in impianti di incenerimento.



La struttura di Unicircular offrirà le proprie competenze in termini di conoscenza del mercato, delle norme in essere e dell'eventuale percorso di implementazione normativa che consenta l'operatività delle innovazioni proposte.



Tra le prime aziende aderenti, Unicircular ne segnala due. La Ecoplasteam, attraverso un innovativo processo brevettato, consente la lavorazione del "pulper" derivante dal riciclo dei packaging in poliaccoppiato, oggi destinato alla discarica, e genera un nuovo materiale sotto forma di granulo plastico "glitterato" colorabile e perfettamente lavorabile per ottenere nuovi oggetti in plastica.



La Korec ha messo a punto e brevettato un innovativo processo di riciclo termochimico in grado di trattare la vetroresina, oggi destinata in massima parte a discarica ed incenerimento. Il processo consente di recuperare dai rifiuti in vetroresina (presente in scarti industriali, prodotti dei settori aerospaziale, automobilistico, camperistico, navale marino, chimico, edilizio, agricolo, elettrico, etc), fino al 99% di fibra di vetro e fino all'85-90% di parte organica, sotto forma di liquido ancora in grado di polimerizzare e che, in quanto tale, può essere nuovamente immesso nella stessa filiera produttiva per la fabbricazione di nuovi manufatti in vetroresina.