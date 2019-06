Scegli prodotti in vetro? Il mare e i delfini ringraziano

Scegli il vetro? Il mare e i delfini ringraziano. Una candid-camera ha filmato in un supermarket di Roma lo stupore e il divertimento di chi è arrivato alla cassa automatica con un prodotto in vetro ed ha visto illuminarsi uno schermo dove delfini sorridenti ringraziavano per aver acquistato un packaging che non fa male al mare e all'ambiente in generale.

Il video, girato anche in altri supermarket europei, fa parte della campagna Endless Ocean 2.0, lanciata in Europa dalla community Friends of Glass e sostenuta in Italia da Assovetro, per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio può fare la differenza nella lotta al marine litter (rifiuti marini), una delle grandi emergenze ambientali che mette a rischio la salute dell'uomo, la conservazione della flora e della fauna marina e la qualità dei mari. Anche Legambiente ha preso parte a questa iniziativa ed il video sta già riscuotendo una certa popolarità. Per sottolineare l'impegno dell'industria del vetro nella tutela del mare, quest'anno Assovetro è "salpata" anche come partner della Goletta Verde, la campagna storica di Legambiente per il check up dell'inquinamento marino.



"Scegliere un contenitore in vetro - ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di Assovetro - è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro Pianeta, è un gesto che può fare la differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all'interno, verso il suo contenuto, né all'esterno, verso il mare e l'ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce l'inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%".