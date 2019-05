Costa, la ricchezza è riciclare i rifiuti, non bruciarli

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Dare una seconda vita al rifiuto è la vera ricchezza, non bruciarli, e chi dice il contrario dovrebbe studiare". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Ambiente, il pentastellato Sergio Costa.



"Incenerire non crea ricchezza, ma spreca una risorsa - dice Costa -. E' il contrario della ricchezza, se con questo termine intendiamo il valore complessivo per la comunità, e non il guadagno di pochi. L'ho detto altre volte, ma ripetere può servire a chi ha i concetti un po' confusi". "Sfido chiunque - dice il ministro pentastellato - a pensare di costruire decine di inceneritori (ne era stato ipotizzato addirittura uno per provincia!) dal costo di 500 milioni di euro l'uno con un tempo medio di costruzione di 7 anni (se dessimo l'ok oggi stesso) e con un rientro dell'investimento tra circa 27 anni... Nel frattempo, come da accordi, tutti i paesi europei devono portare la raccolta differenziata più in alto possibile, e ci stiamo riuscendo: quindi cosa daremo da mangiare a questi inceneritori?".



Era stato il vicepremier Matteo Salvini mesi fa a dire che in Italia serve un inceneritore per provincia.



"Siamo consapevoli che in questa fase gli inceneritori servono - conclude Costa -, ma con una programmazione ed un piano a lungo termine, lavorando sul ciclo virtuoso dei rifiuti, andranno a spegnersi, lasciando lo spazio ad un sistema indiscutibilmente più ecologico: riduzione dei rifiuti ed economia circolare".(ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: