Torna nelle piazze Capitan Acciaio per spiegare il riciclo

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell'acciaio.



Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita sotto forma di altri prodotti.



Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accompagna Capitan Acciaio in un viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini l'importanza di separare correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e all'infinito. Il tour inizierà il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como, Treviso, Monfalcone, Macerata e Viareggio. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.



"Nell'ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo - spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA -.



Quest'iniziativa ha l'obiettivo di continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare le persone sul valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio".



Nelle piazze in cui il tour farà tappa, Capitan Acciaio accoglierà i cittadini per spiegare loro come individuare gli imballaggi in acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l'importanza per l'ambiente di differenziarli in maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse attività, come il laboratorio ludico-ricreativo "RICREA il tuo giocattolo", in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Mentre gli adulti metteranno alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.



Inoltre, il supereroe, attraverso dei video pubblicati sui social, mostrerà le sue visite agli impianti dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi essere lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell'avvio al riciclo in acciaieria. (ANSA).





