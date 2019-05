Rifiuti: Consorzio Ricrea,78,6% nuovo record riciclo acciaio

Nuovo record per il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia per il 2018. Sono 386.895 le tonnellate riciclate (pari al peso di 13 portaerei Cavour), pari al 78,6% dell'immesso al consumo, il più alto tasso mai registrato, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente.



Questi i dati diffusi da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, in occasione dell'assemblea annuale.



La raccolta - dice Ricrea - ha raggiunto le 459.187 tonnellate (più 6,8%), e "la qualità del materiale raccolto sta migliorando progressivamente". Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 il nostro Paese ha ottenuto "un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2".



"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese - spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - grazie alla continua attività di sensibilizzazione e valorizzazione dell'importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all'obiettivo europeo dell'80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, un tempo poco reattive ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti".