Enea destina il 5x1000 a ricerca su imballaggi compostabili

ROMA - L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinerà i fondi del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno allo sviluppo di prodotti in grado di sostituire l'utilizzo della plastica. In particolare, i fondi raccolti serviranno per la ricerca sul packaging biodegradabile e compostabile, in grado di conservare meglio i cibi e ridurre la deperibilità degli alimenti e, di conseguenza, gli sprechi alimentari. Per destinare il 5 per mille all'ENEA basta firmare il riquadro per il finanziamento della ricerca scientifica sui modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.