Rifiuti: aumenta di 3 euro contributo per riciclo vetro

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Rimodulato il contributo ambientale per gli imballaggi di vetro per assicurare le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione del Conai (il Consorzio nazionale imballaggi), dopo aver sentito il parere del Consorzio per il recupero del vetro (Coreve). Dal primo luglio 2019 - viene spiegato - "crescerà dagli attuali 24 euro a tonnellata a 27 euro a tonnellata". La stessa variazione "avrà effetto, con la stessa decorrenza, anche sul contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate che passerà da 64 a 65 euro a tonnellata". Resteranno invariate "le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni in euro per i prodotti alimentari imballati (0,16%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,08%)". (ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: