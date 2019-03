Una app per sapere come riciclare il TetraPak

Sullo smartphone c'è un'applicazione che consente di sapere, Comune per Comune, in quale segmento della raccolta differenziata bisogna gettare i cartoni di latte, succhi e altri alimenti fatti di TetraPak. La app si chiama Junker ed è stata sviluppata dalla startup Giunko. Secondo i creatori, è l'unica app in Europa in grado di offrire questo servizio, ed è stata di recente inserita nel libro bianco delle buone pratiche di economia circolare del Parlamento europeo.

L'applicazione, nata nel 2015 e che ora abbraccia anche il TetraPak, fornisce agli utenti informazioni sugli imballaggi per oltre un milione di prodotti specifici e mille categorie di materiali generici, indicandone la corretta modalità di smaltimento in base alle regole del Comune in cui l'utente si trova. Per individuarli, basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone il codice a barre stampato sulla confezione. Se il prodotto non è presente nel database, è sufficiente inviare una foto per ricevere un feedback in pochi minuti. "Junker nasce dalla volontà di aiutare i cittadini a riconoscere e differenziare correttamente qualsiasi tipo di packaging, riducendo così gli errori di conferimento e favorendo il riciclo delle materie prime", spiega Noemi De Santis, fondatrice di Giunko. "Grazie a questa app possiamo veicolare a un pubblico sempre più ampio di consumatori, in modo semplice e immediato, le informazioni necessarie sul conferimento dei nostri cartoni e proporre idee e buone pratiche che contribuiscono alla realizzazione di una concreta economia circolare", commenta Lorenzo Nannariello, esperto di economia circolare di Tetra Pak.