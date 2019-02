Sogin: Open Gate 2019, visite in centrali nucleari in dismissione

(ANSA) - Aperte le iscrizioni per visitare il 13 e il 14 aprile le centrali nucleari italiane in dismissione. Si tratta della terza edizione di "Open Gate", l'iniziativa di Sogin che permetterà, nel fine settimana del 13 e 14 aprile, a 3.000 cittadini di conoscere le modalità e le tecnologie adottate nello smantellamento delle centrali nucleari italiane. Le iscrizioni, spiega una nota di Sogin, si chiuderanno domenica 31 marzo.



L'evento coinvolge le quattro centrali di Trino (Vercelli), che raggiunse durante l'esercizio il record mondiale di funzionamento a piena potenza; Caorso (Piacenza), la più grande del nostro Paese; Latina, la primogenita centrale italiana che all'epoca del suo avvio era la più potente d'Europa; e Garigliano (Caserta), con la caratteristica "sfera bianca" che racchiude il reattore.



Previsti due percorsi di visita per i siti di Trino, Caorso e Garigliano "zona controllata" e "area industriale", mentre per Latina è programmato un unico percorso, "area industriale". Potranno essere accolti complessivamente 2.896 visitatori: 920 a Trino, 800 a Caorso, 756 a Latina e 420 al Garigliano.