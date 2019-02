Costa, la cabina di regia sui rifiuti in Lazio ha finito il suo lavoro

"La cabina di regia per i rifiuti di Roma presso il Ministero ha raggiunto il suo scopo e il suo lavoro è terminato". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), a margine di una riunione in Prefettura a Napoli per fare il punto sulla Terra dei Fuochi. Costa, che non ha commentato l'azzeramento dei vertici di Ama da parte del sindaco di Roma Virginia Raggi, ha sottolineato comunque: "Noi restiamo a disposizione della Regione, della Città metropolitana e del Comune di Roma".



"Il lavoro fatto come cabina di regia - ha spiegato Costa - ha raggiunto lo scopo, senza intaccare competenze di soggetti istituzionali, di facilitare il rapporto tra istituzioni, per la rappresentazione delle cosiddette zone chiare per l'impiantistica futura, e per ottenere le linee guida e il Piano regionale dei rifiuti del Lazio. Noi abbiamo iniziato tre mesi e mezzo fa, gli atti sono stati depositati, le linee guida esistono, e ora ognuno riprenda le proprie competenze e faccia quello che deve fare".