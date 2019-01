Costa, su end of waste dei rifiuti manca quadra parlamentare

ROMA - Uno degli "elementi cardine è trasformare il concetto di rifiuti in materia prima seconda e quindi attivare l'economia circolare; anche al di la delle questioni attuali, il decreto semplificazioni e l'end of waste sul qual molto probabilmente non è ancora stata trovata la quadra parlamentare per pronunciarsi in termini legislativi".



Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa parla - intervenendo al convegno 'Rifiuti e salute' in corso alla Camera - delle norme 'end of waste' che dovranno definire quando un rifiuti diventa tale.



"Rimane la norma di base - aggiunge Costa - che assegna la competenza al ministero dell'Ambiente sulla materia di specie, che è l'economia circolare e non l'end of waste".