Raggi, niente discariche né a Roma né in provincia

"Roma non vuole discariche e la Città Metropolitana non vuole discariche. Lo dico ai sindaci che sono qui: non vogliamo altre discariche. Mistificare la questione delle aree bianche non farà prendere più voti alle europee. Serve il coraggio di dire che è il momento di cambiare tutto". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante il consiglio comunale straordinario sul tema dei rifiuti.

Puntare sulla differenziata e innovare il sistema di smaltimento dei rifiuti, ha detto Raggi, "non è facile, ma bisogna iniziare e questa amministrazione ha iniziato con molto coraggio. Abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora. Abbiamo scoperto che una percentuale tra il 25% e il 30% di utenti non pagava la Tari, stiamo andando a colpire gli utenti fantasma. Si deve fare di più, assessorato e azienda devono fare di più perché Roma merita di più".