Costa, legge salva-mare su plastica a Cdm mercoledì

ROMA - "Questo mercoledì faremo l'ultimo incontro al Cdm per poter depositare presto, nel giro di pochi giorni, la legge 'salva-mare': una legge vigorosa contro la plastica monouso". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa intervenendo a Tg2 Italia.



"L'Italia - aggiunge Costa - intende anticipare la direttiva Ue", con delle norme che saranno le prime su questo tema.



"Ho iniziato la campagna 'plastic-free' il 4 giugno, il giorno dopo il mio insediamento - osserva Costa - l'Italia è per due terzi bagnata dal mare; quest'ultimo è una grande risorsa sia ambientale che economica per il nostro Paese".



Costa sottolinea che "ridurre la plastica monouso significa anche ridurre i costi di disinquinamento", tema che per esempio in Manovra viene sostenuto con il credito d'imposta. La legge in questione - osserva il ministro - "migliora il dato ambientale" dal momento che la direttiva Ue ridurrebbe le emissioni di CO2 in atmosfera: si può così "contribuire al taglio delle emissioni non solo con i veicoli elettrici ma anche con l'eliminazione della plastica monouso", e con "la differenziata".



"Un Pianeta migliore - conclude Costa - lo stiamo costruendo adesso per regalarlo ai nostri figli e nipoti".