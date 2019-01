Surfing Glass, concorso per le scuole sul riciclo del vetro

Una bottiglia "virtuale" lanciata nell'infinito mare di Internet con un messaggio sulle qualità del vetro sarà il tema di Surfing Glass, la dodicesima edizione del Concorso per le scuole organizzato da Assovetro (l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro) e da CoReVe (Consorzio Recupero Vetro).



Gli alunni dovranno elaborare contenuti in grado di esprimere perfettamente le straordinarie peculiarità dei contenitori in vetro: amici dell'ambiente, preziosi per la salute, campioni di economia circolare, riciclabili all'infinito e al 100%, e farli viaggiare sul web.



Il Concorso, che si svolge nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Assovetro con il MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è rivolto alle classi quarta e quinta della Scuola primaria ed ai tre gradi delle Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie.