Costa, contributi ambientali anche in base a riciclo rifiuti

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - I contributi ambientali per il prossimo quinquennio, 2019-2023, potrebbero essere erogati "per differenziata a crescere ma anche per riciclo a crescere". Lo ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa al Design Summit 2018 sull'economia circolare organizzato dal Corriere della Sera.



"La crescita della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani si deve accompagnare alla crescita di una differenziata di qualità, che è sinonimo di riciclo", ha affermato Costa.



"Il 31 marzo 2019 scadrà il contratto tra Anci e Conai, che sono soggetti di diritto privato. Ho incontrato entrambi più volte per rinegoziare il contratto per il quinquennio a seguire", ha spiegato Costa. L'obiettivo è arrivare a "contributi ambientali erogati per differenziata a crescere ma anche per riciclo a crescere. In questo modo - ha evidenziato il ministro - si può arrivare a una raccolta che consente al cittadino di pagare meno Tari".(ANSA).





