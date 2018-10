Crippa, meglio deposito nucleare nazionale che siti attuali

PATRICA (FROSINONE) - "Stiamo ancora esaminando la mappa della Sogin sui siti idonei per il deposito nazionale delle scorie nucleari. Vogliamo capire come si e' arrivati a individuare alcuni siti. Non so ancora quando la pubblicheremo. L'anno prossimo? E' possibile. Non fra molto tempo. E' piu' pericoloso mantenere i depositi delle scorie radioattive come sono ora, che fare il deposito nazionale". Lo ha detto venerdì all'ANSA il sottosegretario allo Sviluppo economico, Davide Crippa (M5S), a margine dell'inaugurazione di una fabbrica Novamont a Patrica (Frosinone).