Costa, bando cotton fioc non biodegradabili dal 1/o gennaio

ROMA - "La legge di bilancio per il 2018 ha previsto che dal 1/o gennaio 2019 sia vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile e sia obbligatorio indicare sulle confezioni informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi. Dal 1/o gennaio 2020 sarà inoltre vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), rispondendo al question time alla Camera a una interrogazione di deputati Cinquestelle sui provvedimenti del governo contro le plastiche in mare.



Il ministero dell'Ambiente, ha aggiunto Costa, "è impegnato nella definizione di una proposta normativa che preveda delle soluzioni efficaci alla problematica dei rifiuti abbandonati in mare. Tale provvedimento si propone, in particolare, di agevolare il conferimento da parte dei pescatori dei rifiuti raccolti in mare "accidentalmente" durante le operazioni di pesca e garantirne una corretta gestione a terra, incentivare campagne volontarie di pulizia del mare e promuovere campagne di sensibilizzazione".